Reprodução Instagram, DR

Depois de ter revelado que sofreu um acidente de mota no último fim de semana, Lourenço Ortigão voltou às redes sociais para dar novidades sobre o seu estado de saúde e agradecer as mensagens de apoio recebidas.



"OBRIGADO. Nestes dois dias fui inundado com mensagens de apoio e chamadas", começou por escrever.



"Quero pedir desculpa por não conseguir retribuir a todos, mesmo aos meus amigos mais próximos e até família, mas na verdade, estes dois últimos dias foram passados entre hospital e casa a repetir exames e a trocar pensos e a perceber o tempo de recuperação", revelou.



"Estou bem, em casa, melhor acompanhado era impossível e com força e entusiasmo para ficar bom num instante", completou.

Reprodução Instagram, DR