Este domingo, 20 de junho, assinala-se um ano da morte de Pedro Lima. O ator morreu na praia do Abano, no Guincho, Cascais. Nas redes sociais são muitos os famosos que recordam a saudade do ator.

"Temos saudades tuas, mas também temos um legado enorme teu", revelou Liliana Campos que é madrinha do filho mais velho do ator. O companheiro da apresentadora da SIC, Rodrigo Herédia, e amigo próximo de Pedro Lima, afirmou: "Saudades tuas, Capitão".

"Sentimos a tua falta", sublinhou Jessica Athayde. Miguel Costa, ator e repórter da SIC, também deixou uma mensagem nas redes sociais. "Querido Pedro, não há um dia em que não pense em ti. Trago-te comigo, penso nos melhores exemplos que me deste sempre. Nos valores: a família, os amigos, o desporto, a entrega no trabalho. A gentileza e a solidariedade. A bravura. Continuamos e continuaremos sempre juntos", garantiu.

Rita Ferro Rodrigues dedicou um poema de Daniel Faria, Oxálida. "Fala / / Ouvir-te-ei/ Ainda que os segredos/ As amoras me chamem/

Diz-me/ Que existirão lágrimas para chorar/ Na velhice/ Na solidão/

Ainda que acordes os olhos dos deuses/ Fala/ Ouvir-te-ei/ A coragem/

Alguém de nós que já não está".

