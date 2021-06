Este sábado, dia 20, Pedro Carvalho partilhou uma imagem rara ao lado do irmão gémeo, Filipe Carvalho. Depois do ator revelar que o irmão foi pai há pouco tempo de uma menina, Pedro Carvalho mostra agora uma fotografia ao lado do gémeo.

O ator já tinha confessado que ambos têm personalidades completamente diferentes, sendo que Filipe Carvalho é muito "mais racional" e menos emotivo que Pedro Carvalho. Espreite a fotografia abaixo que rendeu muitos elogios e veja se consegue distinguir o ator da SIC do irmão.

Instagram