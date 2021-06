Reprodução Instagram, DR

Este sábado, 19 de junho, é um dia especial para Daniela Ruah. O marido da atriz, David Paul Olsen, celebra mais um aniversário. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais, declarando-se ao companheiro.



"Após sete anos de casados, dez juntos, dois filhotes incríveis e um ano de viver em cima um do outro, fico muito feliz por ainda olhares para mim assim…Discutimos, amámos e como tantos outros casais encontrámos um ritmo diferente e juntos fomos nessa aventura. Adoro fazer planos de vida contigo e se for de todo possível ainda te adoro mais. Feliz aniversário, fofo", escreveu a atriz na legenda de uma divertida foto do casal.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o casal conheceu-se durante as gravações de Investigação Criminal Los Angeles, série protagonizada pela atriz portuguesa, na qual David Paul Olsen trabalha como duplo do irmão, Eric Christian Olsen. Daniela e David trocaram alianças em 2014, numa cerimónia que decorreu em Cascais, e são pais de River, de sete anos, e Sierra, de quatro.