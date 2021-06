Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 16 de junho, Steve-O fez um pedido no mínimo bizarro aos fãs: pediu para que lhe entregassem em mão os pelos púbicos. No entanto, tudo isto tem um objetivo.

"Tenho feito a barba e guardado os meus pelos púbicos e pelos corporais durante mais de dois anos, com o objectivo de fazer para mim um “Sasquatch Suit” [o mostro Bigfoot", começou por escrever na publicação do Instagram onde exibe os pelos.

O ator de 'Jackass', de 47 anos, pediu então aos fãs que lhe entregassem os seus pelos púbicos [apenas do sexo masculino]. Steve-O marcou um encontro para quinta-feira, 17 de junho, em Carlsbad, Califórnia. "Todos precisam trazer a sua própria máquina de cortar cabelo e devem ser homens com muitos pelos púbicos! Desculpem senhoras!", acrescentou. E pelos vistos muitos fãs aderiram como se pode ver no vídeo abaixo.

Num vídeo do Youtube pode-se ver Steve-O a ir a uma Starbucks, pedindo-lhes um saco do lixo e, em seguida, interrompendo os clientes fazendo o mesmo pedido para o seu projeto. No entanto, essa abordagem rendeu apenas uma pequena quantidade.

