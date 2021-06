Fernanda Serrano estava em casa quando revia um episódio de uma novela da TVI de 2015. Foi enquanto testemunhava durante uma cena que protagonizava que a atriz revelou uma curiosidade.

“Ontem a ver as ‘Mulheres’ [nome da novela] recordei que atrás daquela barriguinha já estava a minha bebé Caetana sem que eu desconfiasse”, começou por escrever na legenda do vídeo que pode ver acima. Trata-se da última gravidez da atriz. Hoje, Caetana tem cinco anos. Fernanda Serrano conseguiu ainda mostrar uma imagem que denuncia um pouco mais o tamanho da sua barriga de grávida da altura.“Cá estava ela, a surpresa que eu guardava já e sem saber”, referiu sobre a imagem e acrescentando que nem a própria sabia que estava grávida do quarto bebé.

Instagram

Além de e Caetana, Fernanda Serrano é ainda mãe de Maria Luísa, de 11 anos, Laura, de 12 e Santiago, de 15 anos, ambos do seu casamento já terminado com Pedro Miguel Ramos.

Instagram