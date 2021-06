É no primeiro aniversário do Domingão que Emanuel protagoniza o Alta Definição deste sábado, dia 19. O cantor esteve à conversa com Daniel Oliveira e revelou uma confidência sobre o programa e o seu pai.

"A reação das pessoas. Lágrimas. Famílias inteiras à varanda. Vivenciei coisas que não estava à espera", disse o artista sobre o formato da SIC que marcou o ano da pandemia, particularmente difícil para o sector artístico.

"Não disse, fiz pelo meu pai. Ele faleceu na sexta-feira e eu fui fazer o Domingão" , confessou pela primeira vez no teaser que pode ver acima.