Foi no passado dia 8 de junho que Manuel Marques usou as redes sociais para anunciar que o seu casamento com Ana Martins tinha chegado ao fim.



Entretanto muito se tem especulado sobre a separação do ator, tendo surgido rumores de uma possível traição na imprensa cor-de-rosa. Sílvia Rizzo, que contracena com Manuel Marques no projeto televisivo que atualmente integra, aproveitou para sair em defesa do colega.



"Viciamos as pessoas em tudo o quanto é mau. Ainda há pouco tivemos uma situação muito chata. O Manuel Marques, que acabou de se separar, estava muito indignado e triste, porque diziam que ele tinha traído a mulher. Um grande filme… uma novela“, começou por dizer a atriz na rubrica Cara Podre, do programa WI-FI, da RFM.



"Separou-se, de facto. Teve o cuidado de respeitar a pessoa que estava com ele. Respeitou sempre. Não se faz isto, a sério”, completou.



Recorde-se que a revista Nova Gente avançou recentemente que o o comediante está a viver um novo romance, com a atriz Beatriz Barosa, de 24 anos, sua colega no projeto televisivo que integra atualmente.