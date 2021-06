Esteve muito perto de arrecadar o título do Hell's Kitchen Portugal, mas foi Francisca que venceu a competição. Depois de revelar a sua reação ao segundo lugar e da sua relação com Ljubomir Stanisic, Lucas Fernandes tem mais novidades além do seu espaço em Vila Verde.

O chef tem agora um projeto com David Carreira. Ambos estiveram a gravar um episódio do programa para o canal de Youtube do cantor, “Carreira de Chef” que conta ainda com Olívia Ortiz. “Estou aqui neste momento com estes dois excelentes convidados. O chef Lucas e a Olívia Ortiz. Basicamente fizemos aqui um tártaro. Isto está a correr bem”, disse o artista que recebeu elogios de Lucas Fernandes como pode ver no vídeo acima.