Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 17 de junho é um dia especial para a família Aveiro.

Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, celebra 11 anos. Uma data que a avó 'babada', Dolores Aveiro, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem especial.



"Amor da minha vida, 11 anos, meu Deus. Parabéns, que Deus te guarde sempre e muitos anos. Amo-te muito muito muito", escreveu na legenda de um enternecedor registo fotográfico com o menino.



De salientar que além da matriarca do clã Aveiro, também Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de parabéns ao filho nas redes sociais.