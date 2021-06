Carolina Deslandes mostrou-se emocionada ao ver um momento muito especial nas redes sociais. A cantora ficou encantada ao ver um menino de quatro anos ao cantar uma das suas músicas e fez questão de manifestar a sua vontade em conhecer a família.

"Imagino que a Carolina Deslandes já tenha visto imensa gente diferente a interpretar as suas canções. Mas estou capaz de apostar que um menino de quatro anos, surdo profundo e em cuecas, é a primeira vez", escreveu a mãe do rapaz, que gere a página do blogue A Mãe Imperfeita.

A cantora acabou mesmo por ver o vídeo, que pode espreitar acima, e reagiu nos comentários. "Se isto não é a coisa mais bonita que alguém já me mostrou, então não sei. As crianças vão sempre ter uma profundidade que nos ultrapassa", escreveu. "Quero conhecer-vos, pode ser?", completou.

E a resposta ao convite não tardou: "Acho que o Pedro ia rebentar de felicidade! Podemos combinar. No oceanário, por exemplo. Aposto que ele e o Santiago se iam entender muito, muito bem!".