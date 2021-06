Foi no passado mês de maio que o Brasil chorou a morte de MC Kevin, de 23 anos. Entretanto, esta quarta-feira, 16 de junho, assinala-se um mês da sua partida e Deolane Bezerra, viúva do artista brasileiro, fez questão de deixar uma mensagem de saudade nas redes sociais.



"Um mês sem ti… e onde estiveres quero que saibas que minha vida não é mais a mesma… A pior dor é a da saudade, sentir saudades de quem não vamos ver mais é uma das piores dores existentes no mundo… Continuo a rezar por ti, por nós", escreveu na legenda de várias imagens captadas no dia em que o casal trocou alianças.







Recorde-se que MC Kevin perdeu a vida depois da queda de uma varanda de um hotel situado na zona da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil. Segundo o relato de algumas testemunhas, a queda terá acontecido enquanto o cantor de funk fugia da mulher, que terá batido à porta do quarto onde este estava acompanhado por outra mulher.