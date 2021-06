Chris Jackson

Durante um almoço na Cornualha, em Inglaterra, a rainha Isabel II surpreendeu tudo e todos ao recusar cortar o bolo com uma faca. Em vezes do utensílio mais tradicional, a monarca de 95 anos decidiu cortá-lo com uma espada.

De acordo com o The Independent, Isabel II pediu emprestada uma espada que pertence ao Coronel Edward Bolitho, Lorde-Tenente da Cornualha. “Eu sei que existe", respondeu a rainha quando a equipa a lembrou de que uma faca estava disponível. “Isto é mais incomum.”

No vídeo do momento, que se tornou viral e desde então tem vindo a deliciar os internautas, pode-se ver a avó do príncipe Harry e príncipe William a cortar o bolo, com a ajuda da nora, Camilla Parker-Bowles, duquesa da Cornualha. Kate Middleton também esteve presente no evento.