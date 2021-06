Reprodução Instagram, DR

Após a separação de Alexandre Esteves de Oliveira, Mariana Patrocínio parece ter encontrado um novo amor. Se já existiam rumores de que a irmã de Carolina Patrocínio estaria a viver um romance com Nuno Santana, empresário e CEO do grupo NIU e um dos donos do Grupo Praia, a fotografia acima só vem lançar mais suspeitas.

A advogada partilhou uma fotografia esta segunda-feira, dia 14 de junho, que Nuno publicou na sua conta de Instagram, acompanhada apenas por um coração vermelho.

Recorde-se que Mariana Patrocínio tem sofrido vários ataques do ex-marido, com quem tem três filhos, Mateus, Pureza, e Mariana, através das redes sociais.