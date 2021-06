Instagram

Prestes a ser mãe pela terceira vez, Maria Pitta Paixão deu as boas-vindas à pequena Helena, a sua afilhada. Radiante com o nascimento da menina que aconteceu esta segunda-feira, 14 de junho, a filha mais velha de Bibá Pitta apresentou a menina aos seus seguidores nas redes sociais.



"Querida afilhada Helena, bem-vinda. Escolheste a melhor Mãe que podias ter escolhido e, um dia, espero que tenhas tanto orgulho nela como todos nós temos. Nestes últimos tempos só demonstrou ser decidida e muuuuuuito corajosa - uma Mãe Leoa", começou por escrever na legenda de um registo fotográfico captado instantes após o parto.

Reprodução Instagram, DR



"Vais crescer numa bolha de amor gigante e eu faço parto dela.

Finalmente, estávamos todos ansiosos com a tua chegada", completou.



Recorde-se que Maria Pitta Paixão está grávida de uma menina, fruto do seu casamento com Guilherme Paixão. O casal tem mais dois filhos, Duarte, de cinco anos, e António Maria, de um.