As últimas semanas têm sido difíceis para Ana Garcia Martins. Dias depois de ter revelado os pormenores do seu polémico divórcio, do qual, alegadamente, foi informada por e-mail, numa altura em que ela e o ex-marido, Ricardo Martins Pereira, estavam a tentar reconciliar-se e até já tinham uma viagem romântica às Maldivas agendada, a blogger teve de enfrentar a morte do pai.

A notícia foi revelada pela própria num texto emotivo publicado na sua página de Instagram, onde se mostrou inconsolável. “Hoje despedi-me pela última vez e não consigo sequer imaginar como é que se continua por aqui sem ele, como é que se vive com esta falta insuportável. Vou só acreditar que está noutro sítio, melhor”, escreveu na última sexta-feira, 11 de junho. Leia o texto completo AQUI!

Depois disso, a autora do blogue A Pipoca Mais Doce só fez mais um post no qual informa que decidiu afastar-se das redes sociais por agora. “Vou só ali gritar e já venho”, pode ler-se numa imagem publicada no sábado, dia 12.

A caixa de comentários encheu-se de palavras de apoio. “Força. Um beijinho”, escreveu o locutor de rádio Pedro Ribeiro. “Força querida”, comentou a influencer Rita Ferro Alvim. “Que ano intenso para ti querida Ana. Muita força”, acrescentou, por sua vez, Inês Gaya.