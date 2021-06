Instagram

“Há 5 anos surpreendemos a Europa, conquistando pela primeira vez uma grande competição internacional para Portugal. Desse grupo de extraordinários jogadores que escreveram o seu nome a letras de ouro na história do futebol, restamos apenas 11 neste Euro 2020, mas sei que todos os ausentes também estão aqui connosco. Não só eles, mas milhões de portugueses espalhados pelos quatro cantos do Mundo”, começou por escrever Cristiano Ronaldo nas redes sociais, numa mensagem que mostra o entusiasmo do capitão da Seleção Nacional horas antes da estreia no UEFA Euro 2021.

“Sabemos que estão com a equipa, sentimos o vosso apoio, o vosso grito e a vossa crença! É por vocês que entramos em campo, é por vocês que cantamos o hino, é por vocês que lutamos por cada ponto, por cada vitória e por cada bola dividida…”, acrescentou ainda CR7, dirigindo-se diretamente aos adeptos.

“Como campeões em título, sabemos que as nossas responsabilidades aumentam, e com elas aumenta a nossa vontade, a nossa entrega e a nossa abnegação. Vamos deixar tudo em campo para elevar novamente bem alto o nome de Portugal!”, prometeu Cristiano Ronaldo.