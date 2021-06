Instagram

Este domingo, 13 de junho, completou-se o primeiro mês da morte de Maria João Abreu, aos 57 anos. O marido e a irmã da atriz, João Soares e Alexandra Abreu, deixaram mensagens sentidas nas redes sociais, e também alguns amigos o fizeram.

Iolanda Laranjeiro confessou que está a ser difícil lidar com esta perda e que, neste momento difícil, os seus pensamentos vão para a família da colega e amiga.

“Tenho sonhado contigo, Mary Jane. Muito. E penso muito nos teus amores maiores.

Que m*. Que m*. Que m*. Não há outra expressão”, começou por escrever a mulher do ator Marcantonio del Carlo, passando depois a explicar a escolha da imagem que ilustra esta mensagem. “Foto dessa família linda no dia em que a Academia Mundo das Artes te deu o tão merecido prémio Carreira. Houvesse Prémio de Vida e seria sempre teu. Abraço-te no Espaço e Tempo de quem existe Sempre. 1 mês desta estupidez. Saudades tantas. Nem imagino as saudades desta Família Linda”, rematou a atriz.