Reprodução Instagram, DR

O último fim de semana foi de celebração para Paulo Pires. A filha mais velha do ator, Chloe Pires, completou 17 anos. Uma data especial que o pai orgulhoso fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando um encantador registo fotográfico em que surge acompanhado pela jovem.



"Dezassete de amor", escreveu o ator na legenda da publicação.



Recorde-se que Chloe é fruto do casamento de Paulo Pires com a ex-modelo sueca Astrid Werdnig. O casal é também pai de Zoe, de sete anos.

Reprodução Instagram, DR