Quem segue atentamente Marco Costa nas redes sociais e acompanha os seus treinos, já tinha percebido que o pasteleiro não está na sua melhor forma física. Contudo, só agora o ex-marido de Vanessa Martins confirmou que sofreu uma lesão grave e que o processo de recuperação não tem sido nada fácil.

“Quando te dizem que é impossível, é para eles que eles falam! Pode até ser impossível para eles, mas não para ti que lutas todos os dias! Acredita porque vai dar”, começou por escrever Marco Costa nas redes sociais, em jeito de mensagem de motivação para todos os que possam estar a passar por uma fase delicada.

“Quando rasguei o bicep direito fiquei triste, desmotivado, difícil aceitar que nunca mais terei o meu braço de volta! Mas com o tempo percebi que isso era apenas uma desculpa para me deixar cair no fracasso”, adiantou.

“É mais difícil treinar assim! Lógico que é, não minto! Tenho algumas limitações tenho sim também é verdade! Mas para mim são estes os exemplos que devem ser partilhados! Exemplos de superação e entrega! Eu não sou nenhum extraterrestre por isso se eu consigo tu também consegues!”, completou, deixando, assim, uma mensagem positiva aos seus seguidores.