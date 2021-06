Reprodução Instagram, DR

Este sábado, 12 de junho, Jessica Athayde recorreu às redes sociais para desabafar sobre uma situação que se terá passado com um grupo de jovens quando saiu com uma amiga.

"Só porque a Madalena Abecasis me obrigou. E porque hoje já tenho as minhas olheiras de volta, o regresso delas deve -se às margaritas que bebi ontem na rua amarela em Cascais com uma amiga, onde encontramos um grupo de homens/miúdos (parvos) que só vieram reforçar ainda mais a minha felicidade de ter um filho homem, para o educar a nunca ser igual a eles!", começou por dizer, sem mencionar o que se terá passado.



De seguida, questiona: "Bolas, homens que se comportam como miúdos e mal educados ainda bomba em 2021?".

No passado dia 1 de abril, Oliver, filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral, experienciou o primeiro dia na creche. Nesta publicação, a atriz conta que "a ida do oli para a escola foi das melhores decisões que tomei". No entanto, este sábado não está a ser fácil. "Eu adoro a escola e mais importante ele também, mas é febre semana sim semana não. Estamos na semana sim. Sábado - infectario", rematou.