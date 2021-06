Reprodução Instagram, DR

Depois de ter reagido a declarações polémicas sobre o divórcio, Ricardo Martins Pereira voltou a mostrar um pouco das suas férias com a nova namorada, Sara Veloso. O casal está a fazer a Rota Vicentina e tem partilhado algumas fotografias nas redes sociais.

"Ontem almoçámos em Vila do Bispo, dormimos uma sesta em sagres e viemos jantar e dormir a Lagos. Acordámos e fomos passear à Meia-Praia", escreveu o autor do do blogue 'O Arrumadinho' este sábado, dia 12 de junho.

Na conta de Instagram da personal trainer e modelo também se pode ver algumas imagens da 'road trip', inclusive uma em que surgem os dois na Fortaleza de Sagres. "Um frio do catano", afirmou.

Recorde-se que esta sexta-feira, 11 de junho, a ex-mulher de Ricardo, Ana Garcia Martins, deixou uma mensagem sentida nas redes sociais sobre a morte do pai.

Reprodução Instagram, DR