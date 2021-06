Reprodução Instagram, DR

Durante o jogo Dinamarca - Finlândia, Christian Eriksen caiu inanimado no relvado, deixando adeptos, equipa e colegas de profissão bastante preocupados com o seu estado de saúde.

Minutos depois do incidente, Cristiano Ronaldo escreveu uma mensagem de apoio ao médio de 29 anos. "Os nossos pensamentos e orações estão com Christian Eriksen e a sua família. O mundo do futebol está unido na esperança de boas notícias. Espero ver-te brevemente no campo, Chris!", escreveu na legenda da fotografia onde surgem os dois.

É importante referir que a UEFA decidiu suspender a partida e disse em comunicado que o jogador dinamarquês já está estabilizado.