Reprodução Instagram, DR

Rita Pereira tem estado envolvida em algumas polémicas, nomeadamente aquela em que confundiu a lua cheia com as luzes acesas do estádio do Nacional da Madeira, no Funchal. Agora, vê-se envolvida em outra polémica.

Recentemente, foram vários os internautas que apontaram o dedo à atriz depois desta ter dito que nunca foi a Porto Santo porque tem pânico de andar de barco. O problema? A “ilha dourada” tem um aeroporto há 60 anos. Isto é, quando Rita nasceu, em 1892, "o aeroporto de Porto Santo já tinha 21 anos de utilização”, como referiu o “Jornal da Madeira”.

Após este equivoco, a figura pública escreveu um texto sobre "ser livre", mas um internauta deixou-lhe um comentário desagradável que a atriz fez questão de responder. "A única pessoa livre, mas realmente livre, é aquela que não tem medo de errar, não tem problema em pedir desculpa, não tem medo do ridículo, não fica a pensar no que outros escrevem com maldade, não se deixa levar segundo a opinião dos outros, não se incomoda quando tentam rebaixá-la. Livre é a pessoa que respira fundo, pensa em tudo de positivo que tem na sua vida e sorri. Vocês são livres?!", escreveu Rita na legenda da fotografia acima.

"Ser livre é uma coisa, ser burra e ignorante é outra!", afirmou um seguidor. Sem papas na língua, Rita respondeu: "Mas vem sempre ver os posts da burra ignorante".