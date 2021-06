Reprodução Instagram, DR

João Soares tem publicado inúmeros textos arrepiantes dedicados a Maria João Abreu, que morreu há quase um mês, vítima de aneurisma cerebral. Esta quarta-feira, dia 9 de junho, o marido da atriz contou que apagar o número de telemóvel da companheira "está fora de questão".

"Os contornos cruéis da vida sem ti… O número do telemóvel… Como sabes, meu amor, tenho o teu número de telemóvel memorizado nos meus contactos. Mais do que isso, nos meus favoritos. Mais ainda, é o primeiro número desses favoritos", começou por escrever.

"Sei que não me vais ligar… o teu toque, que escolhi por ser a nossa música (“You & Me”, da Dave Matthews Band), não me surpreende há pouco mais de um mês, e parece ser já uma eternidade… E não vai tocar mais", continuou.

O músico recordou ainda momentos com a atriz: "Não me vais ligar a meio do dia a perguntar se estou bem. Ou se já comi. Ou se quero ir jantar fora… ou para combinar o que vamos fazer no fim-de-semana… Não me vais mandar uma mensagem a dizer que me amas, só porque te apeteceu. Essas mensagens que, por serem tão inesperadas, enchiam o meu coração, e mesmo no dia mais cinzento, do Inverno mais carregado, faziam o Sol aparecer. Para mim. Só para mim", relembrou.



"Desse número, recebo agora, um silêncio ensurdecedor. Um nada. Um vazio imensurável, tal como o que deixaste na minha vida. É um dos reflexos desse vazio. Um dos muitos… dia após dia, após dia, após dia… Mas retirá-lo dos favoritos parece não ser possível. Nem a solução. Apagá-lo dos contactos, está fora de questão. É impossível. É o teu lugar ainda. Um dos muitos que ocupas dentro de mim, e naquilo que eu faço. E naquilo que eu sou. Hoje e sempre. Para sempre. Como sempre", acrescentou.



"Meu amor, minha vida, minha João… o meu amor por ti, cresce ainda. Todos os dias. Amo-te", rematou.