Depois de ter anunciado a segunda gravidez, Mafalda Sampaio partilhou agora com os seus seguidores nas redes sociais o momento em que descobriu o sexo do bebé.



Num vídeo em que surge acompanhada pelo namorado, Guilherme Machado, a digital influncer ficou a saber que se prepara para dar as boas-vindas a um menino.



"Não acredito, é um menino...Eu queria uma menina. Não acredito", disse, visivelmente surpreendida assim que descobriu o sexo o bebé. Por seu turno, o companheiro ficou radiante.



Recorde-se que o casal já é pai de Madalena, de três anos.



Veja o momento no vídeo abaixo: