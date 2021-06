RUI VALIDO

Diana Chaves decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais mais um momento em família. Desta, vez a apresentadora de Casa Feliz brindou os internautas com um enternecedor registo fotográfico do seu pai com os pequenos Artur e Aurora, os filhos gémeos da sua irmã, Sara Chaves.



Reprodução Instagram, DR

A imagem valeu, desde logo, inúmeros elogios por parte dos internautas e conquistou mais de 2,5 mil 'gostos' em duas horas.



Recorde-se que as duas crianças completam dois anos em outubro.