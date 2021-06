Stefanie Keenan

Depois de ter uma experiência como realizadora nas filmagens do 11.º episódio da atual temporada da série NCIS Los Angeles, Daniela Ruah estreia-se com realizadora em Portugal. A atriz vai realizar um telefilme baseado no livro Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito, de Ondjaki.



Entretanto, ao fim de quase um mês em terras lusitanas para o seu mais recente projeto, Daniela Ruah reencontrou finalmente o marido, David Paul Olsen, e os filhos, River e Sierra, que ficaram nos Estados Unidos onde a família vive.

Reprodução Instagram, DR

"Ao fim de três semanas a trabalhar em Portugal, o papá chegou finalmente com os filhotes", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia partilhada nas redes sociais.



Recorde-se que a atriz e David Paul Olsen trocaram alianças em 2014, numa cerimónia que decorreu em Cascais.