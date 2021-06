Reprodução Instagram, DR

Joana Cruz tem motivos para celebrar. A radialista entrou na reta final dos tratamentos de quimioterapia contra o cancro da mama. Uma novidade que fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais, esta segunda-feira, 7 de junho.



"Já só falta um tratamento para acabar estes meses de quimioterapia. Mereceu um batom vermelho! Se eu pudesse voltar atrás no tempo, provavelmente ia até ao dia em que alguém decidiu que batom vermelho é que era a cena e trocava por verde", escreveu na legenda de uma fotografia onde é visível a sua felicidade.



Recorde-se que foi no início de janeiro que a locutora de rádio revelou ter sido diagnosticada com tumor. Desde estão, Joana Cruz tem partilhado com os internautas vários pormenores desta caminhada e a atitude positiva tem sido uma das suas grandes características durante os tratamentos.

