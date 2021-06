Reprodução Instagram, DR

No último sábado, 5 de junho, Lourenço Ortigão não deixou passar em branco a data em que Filipe Duarte completaria 48 anos. Através de um texto comovente nas redes sociais, o ator, de 31 anos, lembrou o amigo que morreu em abril de 2020, na sequência de um enfarte do miocárdio.



"Há poucos dias sonhei que, de repente, acordavas e estavas aqui. Lembro-me que te abracei, chorei de emoção, passámos o dia juntos, pusemos a conversa em dia, desfrutámos dos silêncios, do toque, do abraço, das piadas e gargalhadas", começou por escrever na legenda de um registo fotográfico de ambos.



"Foi um sonho tão real e tão longo, dos mais longos que tenho memória e que como todos os outros acabou abruptamente. Durante dias, procurei os sinais daquele sonho. Pergunto-me, o que será que quis dizer? Serei eu a procurar-te na minha cabeça numa fase em que sei que estarias tão presente?", prosseguiu.



"Ainda não tenho uma resposta, mas sei que de alguma forma, matei saudades, ou pelo menos qualquer coisa. Se tiver que ser assim, no imaginário, ou subconsciente, então que seja, mas não consigo conceber a ideia de não estares de alguma forma presente no resto da minha vida.

Ontem fui jantar ao restaurante onde fomos no dia desta foto, e bebi um pisco sour por ti. Estejas onde estiveres PARABÉNS porque hoje é o teu dia. Há 48 anos, nasceu alguém muito muito especial. Olha por nós, os teus, que te amamos e que temos tantas saudades... minha mana mais velha", rematou.