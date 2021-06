Carolina Maria Pêgo, filha de Júlia Pinheiro, está noiva. A notícia tinha sido avançada pela revista VIP que adiantava que a jovem foi surpreendida pelo namorado e pedida em casamento na última quarta-feira, dia 2 de junho.

"Inesperado. Tremido (eu). Absolutamente perfeito“, foi assim que Carolina Maria Pêgo legendou a imagem nas redes sociais ao lado do namorado, Pedro Poiret Saldanha. Um dos comentários no Instagram é da apresentadora da SIC. "Ai, meu amor. Que felicidade. Parabéns“, afirmou a comunicadora.

Recorde-se que a apresentadora da SIC é também mãe do radialista Rui Maria Pêgo e Matilde, irmã gémea de Carolina. Os três jovens são fruto do casamento, de 35 anos, de Júlia Pinheiro com Rui Pêgo. O ex-diretor das rádios da RTP é ainda pai de Sofia, fruto de um relacionamento anterior.

