Meadow Walker, filha de Paul Walker, o ator que morreu tragicamente num acidente de viação em 2013, hoje com 22 anos, partilhou uma fotografia que emocionou os fãs da saga de filmes Velocidade Furiosa.

A filha de Paul Walker nunca perdeu a ligação com Vin Diesel, um dos melhores amigos do pai, com quem este contracenava, e recentemente partilhou uma fotografia especial que foi lida pelos fãs com nostalgia e carinho.

"Família", escreveu na legenda onde surge ao lado de Vin Diesel e da sua filha, Hania, de três anos. "Todo o amor, para sempre", respondeu o ator nas redes sociais.

