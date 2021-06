Reprodução Instagram, DR

Vanessa Oliveira usou as redes sociais para comentar as mais recentes medidas do governo português no combate à pandemia de Covid-19. A apresentadora mostrou-se revoltada com o facto dos bares e discotecas continuarem fechados durante os meses de julho e agosto, quando o país recebeu recentemente um grande evento como a final da Liga dos Campeões, no Porto.

"Venham mais turistas, mais finais da champions, mais partidos políticos a fazer comícios, manifestações e arraiais mascarados de propagandas", começou por escrever.

"Mais chicos espertos a fazer festas sem regras e a desrespeitar tudo e todos. É bem, Portugal", completou.

Recorde-se que as novas regras do desconfinamento entram em vigor em duas fases, a 14 de junho e depois no dia 28 deste mês.

