Reprodução Instagram, DR

A propósito do Dia Mundial da Criança que se assinalou na última terça-feira, 1 de junho, Marta Rangel decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A ex-participante da segunda edição de Casados à Primeira Vista partilhou um vídeo enternecedor em que surge a embalar a filha Caetana, de um mês, e deixou uma mensagem inspiradora.

"Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar/ Vamos reviver o nosso amor cada manhã/ Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem/ Nós os dois sabemos que eu não quero mais ninguém” , começou por escrever a jornalista, citando um trecho de uma música.

"Nunca mais danço sozinha. Feliz Dia da Criança à minha filha, a todas as Crianças e a todos os adultos que não deixam de ser um bocadinho crianças também. Só posso desejar que o Mundo seja, um dia, mais equilibrado, justo e equitativo para todas as crianças poderem ter realmente os mesmos direitos. Vale a pena sonhar com um Mundo melhor para os nossos filhos. Por eles, para eles, com eles", completou.

Recorde-se que Marta Rangel deu as boas-vindas à primeira filha no início de maio e optou sempre por manter resguardada a identidade do pai da bebé. "O pai não é figura pública nem tem exposição mediática. Como tal, por uma questão de privacidade, reservo-me no direito de não revelar a identidade dele", explicou na altura em que anunciou a gravidez nas redes sociais.