Foi a 13 de maio que o país recebeu a triste notícia da morte de Maria João Abreu. A atriz partiu, vítima de aneurisma cerebral, e deixou um enorme vazio nos amigos, familiares e colegas de trabalho.

João Soares, marido da artista, tem deixado vários desabafos nas redes sociais e esta quarta-feira, 2 de junho, recordou os fins de tarde ao lado da companheira.

"Normalmente, eu chegava a casa antes de ti. E agora, em teletrabalho, por cá ficava, claro. E era por volta desta altura do dia, o final da tarde, que muitas vezes, ouvia a porta da rua bater e te reconhecia os passos a subir as escadas [...] Outras tantas, apenas dava pelo som agudo das chaves, seguido pelo rodar da fechadura... tu entravas e dizias: “Amoooor!!! Cheguei!” (ou algo semelhante). E enchias a casa e a minha alma, também. Mais a alma do que a casa. Muito mais... Era, sem me dar conta, o melhor momento do meu dia, porque iniciava o NOSSO dia. O nosso momento. Era o nosso reencontro diário. A nossa partilha. A nossa vida a dois, em que tudo se conjugava. Porque nós conjugávamo-nos. Estávamos um para o outro. Éramos um do outro. Éramos um. Um", começou por escrever.

Facebook

E prosseguiu, contando como são atualmente os seus fins de tarde. "Agora, não ouço a porta da rua a bater, nem os teus passos a ecoar nas escadas. Não te vejo pela janela. As chaves não fazem barulho e a fechadura não roda. E tu não entras. E a tua voz não me invade. E a casa não fica cheia.Mas a minha alma, sim. Aqui dentro, dentro dela, continuas tu. Com o nosso amor. O nosso carinho. As nossas vontades. A nossa vida", frisou.



"Estejas onde estiveres, sei que me estás a ver. Se calhar, até dizes “Amoooor!!! Estou aqui!”. E continuas a guiar-me. A preencher-me a alma. A aconselhar-me. A amar-me. Tal como eu te amo a ti. Tanto. Tanto. Tanto. Todos os dias. Como sempre te disse: “Amo-te hoje, um pouco mais do que ontem, e um pouco menos do que amanhã.” Até ao fim da minha vida. A falta que me fazes... Minha João", completou.