Reprodução Instagram, DR

João Baião usou as redes sociais esta quinta-feira, 3 de junho, para partilhar uma novidade especial com os seus seguidores nas redes sociais. O apresentador de Casa Feliz foi vacinado contra a Covid-19. Um momento que o rosto da SIC fez questão de assinalar com um registo fotográfico.

"Já está", escreveu o apresentador, de 57 anos, na legenda da imagem em que surge visivelmente feliz.

Recorde-se que João Baião já esteve infetado com o novo coronavírus. O apresentador e a parceira televisiva, Diana Chaves, testaram positivo à Covid-19 em janeiro passado, e foram substituídos durante vários dias por João Paulo Sousa e Cláudia Vieira na condução do programa das manhãs da SIC

Reprodução Instagram, DR