Instagram

Angélica Jordão está a viver um verdadeiro pesadelo. Depois de ter perdido a filha, Lua, às 23 semanas de gestação, o carro onde seguia a irmã de Mel Jordão foi roubado e levaram, entre outras coisas, a urna com as cinzas da filha. Depois de vários apelos desesperados, Angélica recebeu inúmeros comentários extremamente dolorosos e mensagens falsas. Recentemente, surgiu ainda na Internet um anúncio para venda da referida urna.

Mel Jordão decidiu recorrer às redes sociais para falar sobre o assunto após ter sido acusada de não apoiar suficientemente a irmã. “A minha irmã vai sair da Internet por uns tempos, viver a vida fora daqui, porque é fora daqui que se vive", começou por escrever.

"A Internet é muito boa mas também é muito tóxica e sempre foi esse o meu receio, que isto tomasse proporções que ela não conseguisse controlar. Conheço-a e sei o estado frágil em que se encontra, também conheço bem a Internet e houveram pessoas boas que a apoiaram mas houveram outras bem piores que a deitaram ainda mais a baixo“, continuou.

“Porém tive conhecimento de alguns comentários de pessoas que conheço nos grupos de amigos que disseram que eu e o Diogo [Piçarra] não apoiamos o suficiente. Há pessoas que se sentem bem em vir para aqui desabafar sobre a vida, eu prefiro guardar para mim e partilhá-lo apenas com o meu núcleo“, acrescentou.

Por fim, a maquilhada mostrou-se esperançosa e agradeceu às pessoas que ajudaram a partilhar a história da irmã. "Quando tudo acalmar nas redes sociais, quando tudo serenar elas vão aparecer. Dá-me força acreditar nisto. A minha irmã vai ter que desligar as redes sociais porque infelizmente isto tomou proporções que não queríamos e que não trazem a Lua de volta. Acredito que a Lua estará sempre no coração da minha irmã", disse. E atirou: "A quem andou por aí a comentar... vocês são perfeitos e sabem tudo não é meus lírios do vale".

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR