Mauricio Santana

A namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina, deu à luz este sábado, dia 29 de maio, mas João Miguel, que nasceu com 22 semanas de gestação, acabou por não resistir. Após a morte do bebé, o humorista pronunciou-se nas redes sociais e revelou que escreveu uma música para o filho no hospital.

"Filho, escrevi esta música no hospital, queria que ouvisses na tua saída, atestando o maior milagre. E tu saíste, não para casa, mas para a melhor casa, ao lado do melhor", , começou por dizer.

"Desculpa as pessoas falarem de ti, tão pequeno, sem se poder defender. Eu realmente tento entender (...) Eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, o meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir o meu peito", afirmou.

"Tão lindo, eu vi-me em ti, sonhei contigo nos meus braços a subir ao palco, tanto filho, tanto. Amei conhecer-te filho, do fundo do meu coração, eu amei ter-te visto, amei as 24 horas contigo, cada pulinho na barriga da mãe, cada cambalhota, e desculpa por toda essa gente. Que Deus me tire deste lugar escuro, te amo filho, saudades tuas. Sente o amor do teu pai e da tua mãe onde estiveres! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Amamos-te eternamente", rematou.

Desolada, também Marina Lina deixou uma mensagem emotiva ao filho: "Filho conhecer-te foi o momento mais mágico e especial de toda a minha vida. (...) Estou despedaçada, a sua falta causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca. És a estrelinha mais brilhante do meu céu, a coisa mais linda e incrível que já me aconteceu", escreveu.