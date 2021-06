Esta terça-feira, 1 de junho, é um dia especial para Maria Rueff. A atriz celebra o seu 49.º aniversário. Uma data que coincide com o Dia Mundial da Criança e que a artista também assinalou nas redes sociais.

Maria Rueff recuperou uma fotografia da filha, Leonor, em criança e deixou uma mensagem especial.

"Dia de aniversário, também Dia da Criança e a vida que nos reafirma o que já sabíamos em crianças, que só instantes, como este da foto importam. Amor em estado puro, o resto é ruído. Gratidão a todos que me enchem a vida de alegria", escreveu.

Recorde-se que Leonor, atualmente com 17 anos, é fruto do relacionamento terminado de Maria Rueff com José Pedro Vasconcelos.

Reprodução Instagram, DR