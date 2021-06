Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, dia 30 de maio, Cristiano Ronaldo partilhou fotografias do novo hotel, o Pestana CR7 Madrid, que irá abrir as portas na capital espanhola já no próximo dia 7 de junho.

Apesar das fotos incríveis da unidade hoteleira representa um investimento de 13 milhões de euros, sendo o primeiro hotel da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels fora de Portugal (existem dois: no Funchal e em Lisboa), é o comentário de Pepe que chama a atenção.

"E a marquise Cristiano? Onde está? Parabéns Bicho. Sempre a somar", brincou o futebolista brasileiro. Recorde-se que CR7 está envolvido em polémica devido à ‘marquise’ que fez na cobertura do seu apartamento no centro de Lisboa, que custou mais de sete milhões de euros.

Veja a galeria do novo hotel abaixo!

