Instagram

“Esta foto foi tirada por mim em Junho de 2018, em Santorini, no final da tarde do dia em que embarcámos de regresso a Portugal. De regresso a casa. À nossa casa. Hoje, ao passear por outras tantas, não pode deixar de reparar no enquadramento quase celestial que esta imagem tem. E não deixa de ser brutalmente evidente e ilustrativo a aura que a minha João tinha... tem e terá. Na altura, foi só uma nuvem e um raio de sol... hoje, percebo que foi muito mais. É muito mais. Não foi sorte. Não foi o acaso. Não foi por acaso. Foi a João. A minha João”, começou por escrever João Soares na sua mais recente publicação nas redes sociais.

“Escrever estes textos são uma das formas do meu luto. De exteriorizar a minha dor. E mais importante, de manter vivo o amor da minha vida. De expressar a minha saudade. O meu amor por ela. Intenso e eterno. Como sempre foi. Como sempre será. Como ela merece. A minha João”, rematou o músico.

Instagram

“Esta foto foi tirada por mim em Junho de 2018, em Santorini, no final da tarde do dia em que embarcámos de regresso a Portugal. De regresso a casa. À nossa casa. Hoje, ao passear por outras tantas, não pode deixar de reparar no enquadramento quase celestial que esta imagem tem. E não deixa de ser brutalmente evidente e ilustrativo a aura que a minha João tinha... tem e terá. Na altura, foi só uma nuvem e um raio de sol... hoje, percebo que foi muito mais. É muito mais. Não foi sorte. Não foi o acaso. Não foi por acaso. Foi a João. A minha João”, começou por escrever João Soares na sua mais recente publicação nas redes sociais.

“Escrever estes textos são uma das formas do meu luto. De exteriorizar a minha dor. E mais importante, de manter vivo o amor da minha vida. De expressar a minha saudade. O meu amor por ela. Intenso e eterno. Como sempre foi. Como sempre será. Como ela merece. A minha João”, rematou o músico.