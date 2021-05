Instagram

“Acabou de chegar às minhas mãos! Obrigada mais uma vez!”, escreveu Clara de Sousa nas redes sociais, na legenda de uma fotografia onde posa, no estúdio do Jornal da Noite, com o prémio de Melhor Jornalista que lhe foi atribuído na gala dos Troféus Impala de Televisão.

Devido à pandemia – e à semelhança do ano passado – estes prémios foram entregues num evento digital e a SIC recebeu várias distinções, desde a Informação ao Entretenimento, passando pela Ficção.



