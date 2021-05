Instagram

Sofia Arruda casou-se com David Amaro há três anos. A atriz e o fisioterapeuta que, entretanto, já foram pais de Xavier, que completa dois anos em julho, comemoraram esta data especial com amigos que tiveram um papel fundamental no dia da troca de alianças.

“Jantar de comemoração com os nossos padrinhos lindos. 3 anos de casados”, escreveu a atriz da série Patrões Fora, da SIC, na legenda das fotografias partilhadas no Instagram. Ora veja:

1 / 8 Instagram 2 / 8 Instagram 3 / 8 Instagram 4 / 8 Instagram 5 / 8 Instagram 6 / 8 Instagram 7 / 8 Instagram 8 / 8 Instagram

VEJA AS IMAGENS DO CASAMENTO AQUI!