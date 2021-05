Reprodução Instagram, DR

Cristiano Ronaldo comprou um apartamento duplex no centro de Lisboa, com vista para o Parque Eduardo VII, por 7,3 milhões de euros. O "novo ninho" do craque português e da namorada, Georgina Rodríguez, que fica situado na Rua Castilho, é o mais caro de sempre em Portugal.

Esta quinta-feira, dia 27 de maio, a modelo publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde mostra um cantinho do apartamento: a varanda. Nesse espaço pode-se ver Cristiano a treinar em frente a uma televisão e uma piscina. Vê-se ainda um jacuzzi e uma zona de lounge.

Um dos pormenores que chamou mais a atenção foi a polémica "marquise" que se encontra no mesmo espaço. É que, segundo o Correio da Manhã, os vizinhos de CR7 terão ficado "incomodados" com a construção da estrutura, uma vez que esta não estava nos projetos iniciais. Ainda de acordo com a mesma publicação, o jogador de futebol terá contratado cinco decoradores para transformar o imóvel.