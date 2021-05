Reprodução Instagram, DR

Daniel Malheiro - um dos candidatos mais marcantes da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? - é oficialmente um homem casado. O transmontano e a companheira, Monique Melo, trocaram alianças no passado dia 21 de maio. Um momento especial que Daniel fez questão de partilhar com o seus seguidores nas redes sociais, mostrando várias imagens do grande dia.

"Somos oficialmente Marido e Mulher. Hoje [21 de maio] é um dos dias mais importantes das nossas vidas porque é o dia do nosso casamento 21/05/2021. É a união de duas pessoas que se amam muito e que querem passar o resto dos dias na companhia um do outro", começou por escrever na legenda dos registos fotográficos.

A união celebrou-se a dois numa cerimónia civil. "Não houve aquele dia na igreja, não houve o copo de água, não houve aquele convívio com a família e com os amigos, não houve aquelas flores todas ou o buquê, nem lua de mel porque não temos dinheiro para isso tudo. Mas o mais importante já temos, que é o amor que sentimos um pelo outro, o respeito, a amizade, o apoio", salientou.

"Qualquer dia, quando orientarmos melhor a nossa vida, vamos ter o casamento dos nossos sonhos com todas as pessoas que gostamos e tudo aquilo a que temos direito. Desejo a todos um dia fantástico e que realizem todos os vossos sonhos porque um dos meus já foi realizado", completou, deixando a promessa de uma grande festa.

Recorde-se que o casal reside atualmente em Braga e aguardam o nascimento do primeiro filho em comum.