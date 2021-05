Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 26 de maio, é uma data muito especial para Mickael Carreira e Laura Figueiredo. O casal completa nove anos de relacionamento e não podia estar mais feliz com essa celebração como fazem questão de o demostrar nas redes sociais.

O músico declarou-se à mulher na sua conta oficial de Instagram com uma mensagem muito romântica: "9 anos. Irei fazer de tudo para ver-te com esse brilho no olhar a conquistar tudo o que desejas. Amo-te", escreveu na legenda da fotografia acima onde surgem muito sorridentes.

Também a apresentadora publicou a mesma fotografia com a seguinte legenda: "9 anos de nós! Ainda temos tanto por viver. Amo-te", lê-se. Recorde-se que o casal tem uma filha, a pequena Beatriz, de quatro anos.