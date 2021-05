Reprodução Instagram, DR

Um amor sem fim. O marido de Maria João Abreu morreu no passado dia 13 de maio, aos 57 anos, após ter sofrido um aneurisma cerebral, tem homenageado a mulher nas redes sociais com textos muito comoventes que têm deixado os seguidores em lágrimas.

Esta quarta-feira, dia 26 de maio, João Soares partilhou novamente um texto emocionante onde recorda a atriz. "Ficou tanto Sol por apanhar...", começou por escrever na legenda da galeria de fotografias onde mostra João, como era carinhosamente chamada, a apanhar banhos de sol na praia.



"Meu amor, tinhas ainda tanto Sol para apanhar. Se havia momento que fosse teu, apenas teu e exclusivamente teu, era aquele em que, com todo o cuidado, pompa e circunstância, estendias a toalha na areia seca da praia, soltavas as alças do bikini (porque marcas nos ombros, nem pensar), e deitavas esse teu corpo lindo, a usufruir do Sol, deixando a luz espalhar-se na pele. E depois, giravas sobre ti, para que o outro lado do corpo sentisse o mesmo... E nesses momentos eras apenas tu", relembrou.



"Agora, com a tua partida e com a chegada dos dias cheios de luz, penso nisto. Em como esses momentos de paz te eram tão importantes. Em como era assim que recarregavas baterias. E te renovavas para a vida. Enquanto eu esperava ao teu lado, em silêncio (porque nem uma palavra proferias, para que não te distraísses desse momento tão teu), que te decidisses levantar e dar um mergulho. E lá ia eu contigo. Sempre", continuou.



O música explica que ia buscar forças à atriz: "E o que o Sol te fazia a ti, tu fazias-me a mim. Eras tu que me carregavas baterias. Que me renovavas a vida. E que continuarás a fazer, mas uma outra forma, que terei ainda de descobrir. Que terei ainda de aprender a sentir. Porque eras, és e serás sempre o meu Sol. O meu Sol, a minha João", rematou.

Reprodução Instagram, DR