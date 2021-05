Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 25 de maio, o país ficou chocado ao ver imagens de um rapaz de 13 anos a ser atropelado na tentativa de fugir de um grupo de raparigas que o estavam a perseguir. Madalena Abecasis foi uma das famosas que não conseguiu ficar indiferente ao vídeo e decidiu escrever um longo texto sobre o assunto na sua conta de Instagram.

"Vi agora uma notícia sobre bullying que me deixou inquieta. Um miúdo foi atropelado enquanto fugia de umas tipas que gozavam com ele. Podia ter sido uma tragédia", começou por escrever na legenda da fotografia acima.

A influencer contou que também já passou por um caso semelhante: "Não pude deixar de me lembrar de quando andava no liceu, um grupo de gajas foi à minha escola para nos fazer uma espera, a mim e a umas amigas. Por uma razão qualquer que fazia sentido naquelas cabeças. Como elas não estudavam lá, os contínuos não deixavam entrar. Mas elas estavam ali, coladas ao portão, todas cadelas raivosas a quererem distribuir fruta. E eu pensei “... bem, se eu não for lá fora, elas não vão desistir, irão voltar noutro dia e noutro e noutro”. Então, em frente a toda uma escola, em frente a todos os vigilantes, agarrei em mim e no que me restava de orgulho e sai sozinha pra levar na boca", recordou.

"Levei uns valentes 7 ou 8 chapadões de mão puxada atrás, daqueles que fazem eco, sem contestar. Sem dizer uma palavra. Sem levantar um dedo. Porque era isso que elas queriam. Que eu me virasse, que eu me defendesse. Mas se o fizesse, a coisa ia acabar mal para mim", continuou.

Madalena contou que apenas uma pessoa, que não conhecia, a ajudou. "Levei para assar, em frente de gente, e só uma pessoa, em toda uma escola, foi lá buscar-me. Uma corajosa. Uma rapariga que nem sequer era minha amiga. Mas foi lá, puxou-me por um braço e enxotou-as com tanta firmeza que até eu fiquei em sentido. E a coisa ficou por ali", explicou.

"Agora só de pensar que um filho meu pode passar por uma coisa assim, fico doente! Eu sei o que sou capaz de aguentar, mas os meus meninos ah! não! Não! Digo-lhes muitas vezes: se virem alguém a tratar mal outro menino, vão fazer queixa, vão lá defendê-lo, façam o que for preciso para não deixar que isso aconteça. E espero que eles me oiçam e que, principalmente, não presenciem este tipo de coisas. Não sofram esse tipo de coisas. Não façam esse tipo de coisas. Não excluam, não gozem, não sejam maus. Aceitem os outros como eles são. Que sejam melhores do que eu fui. Que tenham valores. Que lutem por eles", afirmou. "Eu que saiba que alguém sequer toca num fio de cabelo de qualquer um dos meus 4 filhos. Eu que saiba", rematou.

Recorde-se que Madalena Abecasis anunciou no inicio do mês o nascimento do quarto filho, João Diogo, fruto do relacionamento com Nuno Sebastião. A influencer também é mãe de Francisca, de 13 anos (de uma relação anterior), de José, de quatro, e de Júlia, de dois.

