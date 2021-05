Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 25 de maio, foi de celebração para Luciana Abreu. A artista completou 36 anos e celebrou a data ao lado das quatro filhas, Lyonce, Lyannii, Valentine e Amoor.

Através de um pequeno vídeo partilhado nas redes sociais, Luciana Abreu mostrou os pormenores da celebração e aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

"Obrigada pelo vosso amor e carinho. Trinta e seis anos de muita vida. Obrigada por fazerem parte dela. Sou uma mulher abençoada e grata a Deus por tudo", escreveu.

Recorde-se que as gémeas Amoor e Valentine, de três anos, são fruto do anterior casamento da artista com Daniel Souza. Já Lyonce e Lyannii são fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.