Esta segunda-feira, dia 24, César Peixoto mostrou uma fotografia rara do filho Rodrigo, de 14 anos, nas redes sociais.

O treinador de futebol deixou assim evidente a cumplicidade de ambos num registo fotográfico legendo-o apenas com um coração. Rodrigo é fruto do relacionamento anterior de César Peixoto com Isabel Figueira (ambos estiveram casados entre 2005 e 2007).

"Igualzinho ao pai", "Que lindos!“ e “Tem dois filhos lindos” são alguns dos comentários que o treinador de futebol recebeu. César Peixoto é ainda pai de Pilar, fruto do relacionamento atual com Diana Chaves. O casal namora desde 2009.

Instagram